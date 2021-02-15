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15 Şubat 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 18:00:00

'Takla'ya ağlatan veda

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Jandarma Genel Komutanlığı, 13 yaşındaki asayiş köpeği 'Takla'yı emekli etmeye hazırlanıyor. 91 yaşında kabul edilen 'Takla' için hazırlanan video sosyal medya takipçilerini duygulandırdı.

Devriye Köpek Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Baş ile 2009 yılından bu yana Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı görev yapan asayiş köpeği 'Takla' emekli olacak. 12 yılda 37 takdirname alan, suçluların korkulu rüyası Takla için Jandarmanın sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yapıldı. Özel klipte, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sayısız göreve çıkan Takla, meslek hayatının son zamanlarını yaşıyor. Kısa süre sonra emekli olacak Takla'ya yeni yaşamında eğlenceler dileriz" ifadelerine yer verildi.

'ÇOCUĞUMA ONUN ADIYLA SESLENİYORUM'

Videoda Takla'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan en yaşlı köpek olduğu ve asayiş görevlerinde aktif rol aldığı belirtildi. Eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Baş, "Takla 13 yaşında insan yaşıyla 91 yaşına tekabül ediyor. 2009 yılından beri birlikteyiz. Onu ailemden biri olarak görüyorum. Bazen çocuğuma dahi 'Takla' diye hitap ettiğim oluyor. Sürekli vakit geçirdiğim ve ilk köpeğim olduğu için canımdan bir parça olarak görüyorum. Onun ardından başka bir köpek eğitmeyi düşünmüyorum. Benim ilk ve son köpeğim olacak" dedi.

Takla'nın birlikte görev yaptığı Devriye Köpek Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Baş, 'Takla, diğer eğitmenlerin komutlarını kesinlikle dinlemez. Sadece beni dinliyor. Ondan başka hiç bir köpeğe bu kadar bağlanmam mümkün değil, zaten yerine başka köpek eğitmeyeceğim" diye konuştu.

Etiketler : Takla asayiş köpeği Uzman Çavuş Nurettin Baş
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