Atık kitaplar sahaf yaptı

Sokağa atılan 100 bin kitapla dükkan açtı! Atık kitaplar sahaf yaptı

46 yıl sonunda tezgahını 100 binden fazla kitabın bulunduğu dükkana dönüştürdü. Alsancak Mahallesi’ndeki dükkan, zamanla İzmir'in en bilinen sahaf kitapevlerinden birisi haline geldi. Karabil'in yıllar önce başlattığı kitap işini artık kızları devam ettiriyor. Dilek Koca Karabil, "Buradan alınan 2'nci el kitaplar tekrar bizim dükkana geliyor " diye konuştu.

