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Sahipsiz kedilerin koruyucu meleği
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03 Haziran 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 19:30:00

Sahipsiz kedilerin koruyucu meleği

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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan hayvansever Tülay Bahar (49), evinin yanına yaptığı kedi evinde sokağa terk edilen sahipsiz hayvanlarla gönüllü ilgileniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan hayvansever Tülay Bahar (49), evinin yanına yaptığı kedi evinde sokağa terk edilen sahipsiz hayvanlarla gönüllü ilgileniyor. İmkanları doğrultusunda hepsiyle tek tek ilgilenmeye çalıştığını aktaran Bahar, "Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Kediler için her gün iki öğün mama bırakıyorum. Onlar üşümesin diye kedi evi kurdum. Hepsine bir isim verdim. Hayvanların yanında huzur buluyorum. Yemeklerini yedikten sonra hepsi bana sevgisini göstererek teşekkür ediyor" ifadesini kullandı.

Etiketler : Sahipsiz kediler Muğla Tülay Bahar Datça ilçesi
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