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03 Kasım 2020 Salı 07:42:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 07:45:00

Rıza Bey Apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı

Kaynak: IHA-DHA

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İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı.

Depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı. Sabah saat 04.15’te yapılan çalışmalar sonucunda, talihsiz kadının cansız bedeni moloz yığınlarının altından çıkartıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerinde de devam etti.

YILMAZ ERBEK APARTMANI'NDAN 3 CANSIZ BEDEN DAHA ÇIKARILDI

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7’ye ulaştı.

İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

GECE BOYUNCA 7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bu arada dün akşam saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nda enkazından çıkarılan ceset sayısı 7’ye ulaştı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Etiketler : Rıza Bey Apartmanı kadın CANSIZ BEDEN DEPREM İZMİR
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