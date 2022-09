QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri

QANplatform, blok zinciri ekosisteminde inşa edilen yapıların kodlama dillerinin tek veya zorlayıcı olması sebebiyle, ürünlerini geliştirmekten çekinen geliştiricilere herhangi bir programlama dilini kullanarak kuantum saldırılarına dayanıklı akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar, NFT ürünleri, token'lar, Metaverse ve Web3 çözümleri oluşturma fırsatı sunuyor.

Geliştiriciler ürünlerini, QANplatform'un özel blok zinciri ile birlikte sektör ortalamasında %80 daha hızlı bir şekilde ve 5 dakikadan daha kısa bir sürede bulut platformlarına (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud vs.) deploy edebiliyorlar.

Ayrıca QANplatform, geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri herhangi bir Linux uyumlu programlama dilinde (Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, Perl, Go, Rust, TypeScript, Kotlin, PHP, Swift, Ruby, Scala, vb.) kodlamasına olanak tanıyan ilk hiperpolygot akıllı sözleşme motorunu önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek.

QANplatform'un sunmuş olduğu önemli çözümler sırasıyla 8 başlıkta sıralanabilir:

* Kuantuma dayanıklı güvenlik

* Uygun maliyetli sabit işlem ücretleri

* Her programlama diliyle kodlayabilme

* Hibrit blok zinciri (özel ve herkese açık blok zinciri)

* Bir mobil telefonla bile yapılabilen madencilik

* Ethereum (EVM) uyumluluğu

* Bulut platformlarına ve Oracle API'lerine entegrasyonlar

* Geliştiricilere özel telif ücretleri

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

Türkiye'ye geldi

27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşen Avrasya'nın en büyük kripto etkinliği Blockchain Economy İstanbul'a katılım sağlayan QANplatform, etkinlikte Çankaya Üniversitesi ile partnerlik anlaşmasına imza attı. QAN hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güncel gelişmeleri kaçırmamak için www.qanplatform.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.