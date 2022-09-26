QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri
Kuantum tehdidi her zamankinden daha yakın. Blok zincirlerinin neredeyse %99'u kuantum saldırılarına karşı savunmasız ancak artık bireyler, işletmeler ve geliştiriciler için yeni ve güçlü bir alternatif var: QANplatform. Kuantum saldırılarına karşı dayanıklı ve güvenli bir blok zinciri olarak geliştirilen QANplatform, bunun yanı sıra blok zincirlerinde karşılaşılan yüksek ve tahmin edilemez işlem ücretlerine karşı, uygun maliyetli ve sabit işlem ücretleri sunuyor. Ayrıca QAN, Ethereum Sanal Makinesine (EVM) de %100 uyumlu.
QANplatform, blok zinciri ekosisteminde inşa edilen yapıların kodlama dillerinin tek veya zorlayıcı olması sebebiyle, ürünlerini geliştirmekten çekinen geliştiricilere herhangi bir programlama dilini kullanarak kuantum saldırılarına dayanıklı akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar, NFT ürünleri, token'lar, Metaverse ve Web3 çözümleri oluşturma fırsatı sunuyor.
Geliştiriciler ürünlerini, QANplatform'un özel blok zinciri ile birlikte sektör ortalamasında %80 daha hızlı bir şekilde ve 5 dakikadan daha kısa bir sürede bulut platformlarına (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud vs.) deploy edebiliyorlar.
Ayrıca QANplatform, geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri herhangi bir Linux uyumlu programlama dilinde (Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, Perl, Go, Rust, TypeScript, Kotlin, PHP, Swift, Ruby, Scala, vb.) kodlamasına olanak tanıyan ilk hiperpolygot akıllı sözleşme motorunu önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek.
QANplatform'un sunmuş olduğu önemli çözümler sırasıyla 8 başlıkta sıralanabilir:
* Kuantuma dayanıklı güvenlik
* Uygun maliyetli sabit işlem ücretleri
* Her programlama diliyle kodlayabilme
* Hibrit blok zinciri (özel ve herkese açık blok zinciri)
* Bir mobil telefonla bile yapılabilen madencilik
* Ethereum (EVM) uyumluluğu
* Bulut platformlarına ve Oracle API'lerine entegrasyonlar
* Geliştiricilere özel telif ücretleri
Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.
Türkiye'ye geldi
27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşen Avrasya'nın en büyük kripto etkinliği Blockchain Economy İstanbul'a katılım sağlayan QANplatform, etkinlikte Çankaya Üniversitesi ile partnerlik anlaşmasına imza attı. QAN hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güncel gelişmeleri kaçırmamak için www.qanplatform.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
- Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN'dan Metabolizmayı Hızlandıran Altın Öneriler
- QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri
- Cemil Kumaşçıoğlu: Bohem, Ankara'nın yeni eğlence adresi olacak
- Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Türk Telekom Prime ayrıcalıkları İstanbul Coffee Festival'de
- İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı