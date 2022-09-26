VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
Japonya, en uzun süre başbakanlık yapan Abe'nin cenaze töreninin maliyetini tartışıyor
Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını...
İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü
İhracat desteklerine yönelik prefinansman modeli hayata geçiriliyor
A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı
Nükleer tehdit konusunda Batı'nın Rusya yanılgısı
"Tay" filmini 3 günde 80 bin kişi izledi
TOGG'un fiyatı ne olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ahmet Davutoğlu'nun, siyasi hayatının en büyük mücadelesi...
Masanın ortakları garanti peşinde!
KKTC'den kritik hamle! Başvuru yapıldı
Akaryakıta indirim geliyor
"Bize ders vermeye kalkma Macron!"
Putin'i kızdıracak teslimat: Ukrayna'ya ulaştı
Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN'dan Metabolizmayı Hızlandıran Altın Öneriler
QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri
Cemil Kumaşçıoğlu: Bohem, Ankara'nın yeni eğlence adresi olacak
82 çocuğu ısıttı
Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Rapten nefret ediyorum
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:08:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:08:00

QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri

ABONE OL

Kuantum tehdidi her zamankinden daha yakın. Blok zincirlerinin neredeyse %99'u kuantum saldırılarına karşı savunmasız ancak artık bireyler, işletmeler ve geliştiriciler için yeni ve güçlü bir alternatif var: QANplatform. Kuantum saldırılarına karşı dayanıklı ve güvenli bir blok zinciri olarak geliştirilen QANplatform, bunun yanı sıra blok zincirlerinde karşılaşılan yüksek ve tahmin edilemez işlem ücretlerine karşı, uygun maliyetli ve sabit işlem ücretleri sunuyor. Ayrıca QAN, Ethereum Sanal Makinesine (EVM) de %100 uyumlu.

QANplatform, blok zinciri ekosisteminde inşa edilen yapıların kodlama dillerinin tek veya zorlayıcı olması sebebiyle, ürünlerini geliştirmekten çekinen geliştiricilere herhangi bir programlama dilini kullanarak kuantum saldırılarına dayanıklı akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar, NFT ürünleri, token'lar, Metaverse ve Web3 çözümleri oluşturma fırsatı sunuyor.

Geliştiriciler ürünlerini, QANplatform'un özel blok zinciri ile birlikte sektör ortalamasında %80 daha hızlı bir şekilde ve 5 dakikadan daha kısa bir sürede bulut platformlarına (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud vs.) deploy edebiliyorlar.

Ayrıca QANplatform, geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri herhangi bir Linux uyumlu programlama dilinde (Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, Perl, Go, Rust, TypeScript, Kotlin, PHP, Swift, Ruby, Scala, vb.) kodlamasına olanak tanıyan ilk hiperpolygot akıllı sözleşme motorunu önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek.

QANplatform'un sunmuş olduğu önemli çözümler sırasıyla 8 başlıkta sıralanabilir:

* Kuantuma dayanıklı güvenlik

* Uygun maliyetli sabit işlem ücretleri

* Her programlama diliyle kodlayabilme

* Hibrit blok zinciri (özel ve herkese açık blok zinciri)

* Bir mobil telefonla bile yapılabilen madencilik

* Ethereum (EVM) uyumluluğu

* Bulut platformlarına ve Oracle API'lerine entegrasyonlar

* Geliştiricilere özel telif ücretleri

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

Türkiye'ye geldi

27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşen Avrasya'nın en büyük kripto etkinliği Blockchain Economy İstanbul'a katılım sağlayan QANplatform, etkinlikte Çankaya Üniversitesi ile partnerlik anlaşmasına imza attı. QAN hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güncel gelişmeleri kaçırmamak için www.qanplatform.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : QANplatform Blockchain Economy İstanbul Çankaya Üniversitesi QAN
Şarkıcılık kolay değil

Şarkıcılık kolay değil
Formunu 'kickboks'la koruyor

Formunu 'kickboks'la koruyor
Sessiz çift

Sessiz çift
Gösterişli buluşma

Gösterişli buluşma
Yağmur altında stand-up

Yağmur altında stand-up
Ben kolay kolay vazgeçmem

Ben kolay kolay vazgeçmem
Veteriner Irmak

Veteriner Irmak
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular
Okçuluk dersleri

Okçuluk dersleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes