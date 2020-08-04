Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlçede bugün saat 12.37 sıralarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da hissedilmişti.