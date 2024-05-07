07 Mayıs 2024 Salı 21:52:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 21:52:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.
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