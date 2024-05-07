VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Kara hedeflerine atış gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi
Yılanlar akşam ve yatsı namazında ortaya çıktılar! Antalya'da korku dolu anlar
Güvenli liman altın düşüyor!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV arttırılacak iddialarını yalanladı
07 Mayıs 2024 Salı 21:15:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 21:15:00

Yılanlar akşam ve yatsı namazında ortaya çıktılar! Antalya'da korku dolu anlar

Kaynak: İHA

ABONE OL

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir cami yılanların meskeni haline geldi. Camide son 20 günde üç yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

İlginç olay, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii'nde meydana geldi. Cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir canlının hareket ettiğini fark etti. Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Cami imam hatibi Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti. Akşam ve yatsı namazı vaktinde üç defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.

Etiketler : Antalya Gazipaşa yılanlar cami
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX