Polo Sporunun İkonik Markası U.S. Polo Assn.'den Sonbaharda Doğa Terapisi!

Güncel tarzları zamansız Polo stili ile buluşturan koleksiyon, yoğun iş günleri için şehirli şıklığı, stresten uzak günler için ise dinamik tasarımlar sunuyor. Sonbaharın serin günleri için toprak tonlarını ve doğanın canlı renklerini birleştiren tasarımlar, yenileyici bir yolculuğa davet ediyor.



U.S. Polo Assn. Koleksiyonlarının vazgeçilmez renkleri indigo ve lacivert, enerjisiyle yeni sezonda sıcak renklerin tamamlayıcısı oluyor. Tarçın, kiremit ve kobaltın uyumu tasarımlarda öne çıkarken jakarlı ekose trikolar ve toprak renkli pantolonlar keyifli bir sonbaharın müjdecisi oluyor.

Bir USPA klasiği oduncu gömlekler tatil günlerinin her zamanki favorisi olurken, sonbaharın yenileri, yünlü ekose etekler, armalı vintage ceket ve üzengi desenli elbiseler şehir şıklığı için konforlu ve şık alternatifler olarak öne çıkıyor.

Özgür ve modern kadınlara zamansız bir stil sunan deve tüyü renkli blazer ve ekosenin birlikteliği USPA kadının sportif ve şık stilini vurguluyor.

Gün batımının büyülü tonlarının birleştiği çizgili ve saç örgülü kazaklar ise bu sonbahar yaratıcı kombinlerin ana parçası olmaya aday.

Hafta sonu rahatlığında öne çıkan şeritli eşofmanlar, lacivert ve bordonun mükemmel birlikteliğine sahip kaz tüyü yelekler sonbaharın dingin günlerine canlılık ekliyor. Ekose ve geometrik desenlerin yumuşacık jakarlı trikolarla buluştuğu tasarımlar USPA ailesinin birlikte paylaştığı hafta sonu aktivitelerinin başrol oyuncusu olmaya aday.

U.S. Polo Assn. 2020 Sonbahar Koleksiyonu, doğa terapisi ile huzur dolu ve yenileyici bir yolculuğa çıkarıyor.