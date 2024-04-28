Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Bakan Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkat çekti, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

JOSEP BORRELL İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.