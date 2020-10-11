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11 Ekim 2020 Pazar 07:37:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 07:37:00

Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü! 10 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: IHA

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yanan bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye başta Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. 30 arazöz,3 iş makinesi ve 150 civarında orman yangın söndürme işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti.

Yangın Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Yangının ilerleyiş istikametinde bulunan evler ise tedbir amaçlı Jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı.

Yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. 10 Hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Andırın ilçesi ve Kadirli’de çıkan orman yangınlarının söndürüldüğü haberini Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda “"Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum." dedi.

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