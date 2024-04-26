Soykırımcı İsrail'in alçak ifadelere sert tepki: Yok hükmündedir

Soykırımcı İsrail'in Başkan Erdoğan hakkındaki alçak ifadelere sert tepki: Yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerine "İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir." sözleri ile sert tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.
Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor.
Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz.
İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2024
Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini...
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