Soykırımcı İsrail'in alçak ifadelere sert tepki: Yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerine "İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir." sözleri ile sert tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.

Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz.