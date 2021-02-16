Önce ders sonra yuva

Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik çağında olan ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin huzurlu bir yuva kurmalarına destek olmayı amaçlıyor. Türkiye genelinde ücretsiz olarak sunulan programdan bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla genç yararlandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 11 BİN KİŞİ

Bakanlık, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın ve yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmalarını pandemi sürecinde de devam ettirdi. Eğitimlere sadece salgın döneminde katılan gençlerin sayısı 11 bin oldu.

Çiftlerin evlilik öncesi süreçte birbirlerini daha iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesi, etkili iletişim kurma yolları ve olası sorunlarla nasıl baş edecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı program, gençlere evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatının verilmesi açısından önem taşıyor.

Bakanlık Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, proje kapsamında Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık ile Eğitici El Kitabı'nı hazırlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.