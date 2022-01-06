Ölüme karşı savaştı adı da ‘Savaş' olacak'

Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebeğin ailesi, hastanede yaşam savaşı veren bebeklerinden gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Hasan Sert, çocuğunun bir savaş verdiğini belirterek adını "Savaş" koyacaklarını söyledi. Çocuğunun yüzünü ilk kez gören anne Melek Sert de "Çok mutluyum, elleri ayakları kıpır kıpır oynuyordu" dedi.

Baba Hasan Sert, "Cenazeyi define götürürken, ağlama sesiyle açtım torbayı. Bebeğimi az kalsın canlı canlı gömecektim" diyerek o anları gözyaşlarıyla anlattı.

