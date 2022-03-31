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31 Mart 2022 Perşembe 15:43:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 15:53:00

Okulun 161. öğrencisi uykucu

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 160 mevcutlu Karaoğlanlı İlkokulu'ndaki öğrenciler, "Uykucu" adını verdikleri sokak kedisine sınıflarında bakıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 160 mevcutlu Karaoğlanlı İlkokulu'ndaki öğrenciler, "Uykucu" adını verdikleri sokak kedisine sınıflarında bakıyor.

Sınıflarda dolaşıp, teneffüslerde çocuklarla oynayan kedi, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor. Öğrenciler onu 161. öğrenci olarak kabul ediyor.

Sınıf öğretmeni Fatma Dinç, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi. Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu: "Okulda dolaşır, canı istediğinde gelir, sınıfımızda ona bir yer ayırdık, kalorifer peteğinin yanına. Peteğe yaslanır bol bol uyur. Bazen sıraların arasında dolaşır. Sınıfta adlar konusu işlerken cins adı ve özel adı anlatırken, oy birliğiyle 'Uykucu' adını seçtik çünkü en önemli özelliği uyumak. Canı sıkıldığında sınıf kapısının önüne gider, bir süre sonra geri gelir. Öğrenciler ilgi duyuyor, onunla eğleniyor. Sınıfın maskotu oldu."

- "HAYVAN SEVGİSİ DE EĞİTİMİN BİR PARÇASI"

Okul müdürü Murat Arpacı da öğrencilerin ilgisini fark ettikten sonra kedinin aşılarını yaptırıp okul adına sahiplendiklerini dile getirerek, "Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası. Şu an çocuklarımızla birlikte derse giriyor. Biz kendi aramızda, '160 öğrencimiz vardı, Uykucu'yu da 161. öğrencimiz olarak okula kaydettik' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Okulun 161. öğrencisi uykucu Okul müdürü Murat Arpacı Manisa
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