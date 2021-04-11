Öğrenmenin sınırı yok: 75 yaşında liseyi bitirdi

HALK EĞİTİM KURSLARINA GİTTİ



Yalova'da yaşayan ilkokul mezunu Zeynep Güler Bağ, Kur'an kursundaki hocasının tavsiyesi üzerine eğitimine devam etme kararı aldı. Açıköğretim'e kaydını yaptıran 2 çocuk, 3 torun sahibi Zeynep Teyze, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alarak, sınavlara hazırlandı. Önce ortaokul, ardından da lise diplomasını aldı.

EN BÜYÜK DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Eğitimini tamamlaması adına kendisine en çok desteği veren eşini 6 ay önce kaybeden Zeynep Teyze, mezuniyetini buruk yaşadı. Yaşlı kadın, şimdilerde ise üniversiteye hazırlanıyor. Okumanın yaşının olmadığını hatırlatan Zeynep Teyze "Aklınız başında olduktan sonra okumanın yaşı yok. Azmim herkese örnek olsun" dedi.

Zeynep Güler Bağ "Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kursuna gidiyordum, oradaki gençler 'Hayret ediyoruz sana Zeynep Hanım, siz bu yaşta okuyorsunuz biz okumuyoruz' diyorlardı, ben de her zaman 'Okuyun bakın ben sizin önünüzde bir örneğim' diyordum. Alın kitapları okuyun, ben öyle yaptım aldım kitapları okudum ve imtihanlara girdim, sonunda diplomamı aldım" diye konuştu.