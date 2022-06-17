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17 Haziran 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 16:00:00

Oğlu için 54 yaşında öğretmen oldu

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İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu Afet Ergü (54), "oğlu istiyor" diye başladığı Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu Afet Ergü (54), "oğlu istiyor" diye başladığı Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla tamamladı. Öğretmen olmanın heyecanını yaşayan Afet Ergü okula başlama hikayesini şu sözlerle anlattı:

"30 yıl önce ilkokulda okuyan oğlumun sınıfına girince arkadaşları beni öğretmen sanmış. Oğlum ağlayarak yanıma gelip, 'keşke öğretmen olsaydın, ben arkadaşlarıma annem öğretmen değil demeyecektim' demişti. O gün çok üzüldüm, ona söz verdim. Yıllar sonra verdiğim sözü tuttum."

Etiketler : 54 yaşında öğretmen oldu İstanbul Üniversitesi Medya Afet Ergü
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