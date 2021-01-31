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31 Ocak 2021 Pazar 23:29:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 09:56:00

Off-road tutkunlarından kar raftingi

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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezinde bir araya gelen Macera Off-Road Kulübü üyeleri kar raftingi yaptı.

Palandöken'de bir araya gelen kulüp üyeleri, yanlarında getirdikleri rafting botlarını şişirerek kayak merkezinde kayak raftingi yaparak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliği, kayakseverler de ilgiyle izledi. Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Palandöken'de sadece kayak ve snowboard yapılmadığını göstermek istediklerini söyledi. Palandöken Kayak Merkezinde kayağın yanı sıra motorlu sporların ve kar raftinginin rahatlıkla yapıldığını ifade eden Toptaş, "Gerçekten adrenali yüksek, heyecanı dorukta olan bir kar raftingi yaptık. Bunu herkesin denemesi için herkesi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz" dedi.

Etiketler : Erzurum Palandöken Kayak Merkezi kayak kar raftingi
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