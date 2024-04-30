30 Nisan 2024 Salı 18:10:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 18:10:00
Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin detayları belli oldu
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.
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