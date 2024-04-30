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Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin detayları belli oldu
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30 Nisan 2024 Salı 18:10:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 18:10:00

Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin detayları belli oldu

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Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Özgür Özel görüşme
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