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30 Nisan 2024 Salı 07:17:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 07:17:00

Takım elbiseli snowboard

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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, sezon kapanışını ilginç bir gösteriyle yaptı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksubir ile arkadaşları, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptı. Kayak sezonunu kapatan grup, bir sonraki sezonda herkesi Erzincan'a beklediklerini söyledi.

Etiketler : erzincan takım elbise snowboard
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