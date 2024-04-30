Takım elbiseli snowboard

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksubir ile arkadaşları, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptı. Kayak sezonunu kapatan grup, bir sonraki sezonda herkesi Erzincan'a beklediklerini söyledi.