Millet kıraathanesi öğrencilerin ikinci evi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Millet Kıraathanesi ve kitap kafeler okulların sömestr tatiline girmesiyle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışan ve kitap okuyan gençlere ücretsiz çay ikramları da yapılıyor. Farklı şair ve yazarların seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphaneden de faydalanan öğrenciler, millet kıraathanesi ve kitap kafelerin kentte hizmette olmasından memnun olduklarını ifade etti. Ders çalışmak için kitap kahveye gelmeyi tercih eden Habip Polat, bu tür mekanların gençlerin yararına olduğunu söyledi. Polat, "Geçen yıl okul öncesi öğretmenliğinden mezun oldum, bu yıl da kamu personel sınavına evde çalışmayı düşündüm ama odam buz gibiydi. Evde olmayınca Büyükşehir Belediyesinin olanaklarından yararlanmaya çalıştım. Bunun dışında evdeki durumlardan dolayı en iyisi kütüphane dedik. Burada derslerimizi çalışıyoruz, çay ve kahve içiyoruz. Burada olanaklarımız daha çok, rahatız" dedi.

