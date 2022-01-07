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07 Ocak 2022 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 18:45:00

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji , Muğla için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Rüzgarın şiddeti olması beklenen kentte vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, Muğla'nın Güneydoğu ilçelerinde yarından itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışların Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde pazar günü gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2/12saat) olması öngörülüyor.

Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler : meteoroloji hava durumu yağış
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