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15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:26:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:26:00

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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