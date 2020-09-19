Meteoroloji açıkladı... Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
Kaynak: AA
Marmara bölgesi için açıklama yapan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.
Meteoroloji'den yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü son tahmin ve değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsin normalleri civarında seyredecek. Diğer yandan bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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