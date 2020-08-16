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16 Ağustos 2020 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 13:06:00

Mesleğinde 44 yılını doldurdu! Çayla demlenen bir ömür!

Kaynak: IHA

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Köy kıraathanesinde çaycılık yapan Sadettin Şahin mesleğinde 44 yılı doldurdu. Şahin, ''44 yıldır bu mesleği aşkla sevgiyle yaptım. Çocuk denecek yaşta iken amcamın yanında çırak olarak bu mesleğe adım attım. Mesleğimi severek yapıyorum. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek köy kahvemizi kapattırmayacak bir çırak yetiştirmek istedim. Ancak buna muvaffak olamadım'' dedi.

Yahyalı’nın Yerköy köyünde köy kıraathanesinde çaycılık yapan Sadettin Şahin mesleğinde 44 yılı doldurdu. Şahin, ’’44 yıldır çaycılık yapıyorum. Çocuk denecek yaşta iken amcamın yanında çırak olarak bu mesleğe adım attım. Mesleğimi severek yapıyorum’’ dedi.

Demlediği çayın ünü komşu ilçelere yayılan Sadettin Şahin, kilometreceler öteden sadece kendi çayını içmek için geldiklerini söylerken, güçlü hafızası sayesinde 44 yıllık çaycılık mesleği boyunca veresiye defteri kullanmadığını dile getirdi. Sadettin Şahin, ’’ 44 yıl boyunca hiç veresiye defteri kullanmadım. Kim ne kadar çay içmişse ne kadar borcu varsa hepsi hafızamda. Kimin nasıl çay içtiğin kaç şekerli çay içtiği hafızamdadır. İnsanlar başta şaşırıyordu ben sana demedim nasıl anladım tek şekerli içtiğimi açık içtiğimi diyorlardı ben de onlara Benim hafızam bilgisayar gibi bir kere çay verdim mi yeter diyorum’’ şeklinde konuştu,

DEMLEME METODU ÇOK FARKLI

Çayını içmek için kilometrelerce uzak ilçe merkezinden gelen müşterileri olduğunu söyleyen Şahin, ’’Ben değişik bir yöntemle çay demliyorum soğuk demleme metodu denilen bir metotla çayımı demliyorum. Çayı demlendikten sonra posasını alıyorum, böylece çayda bayatlama ve tat bozulma durumları olmuyor’’ diye sözlerini sürdürdü.

ÇIRAK BULAMAMAKTAN DERTLİ

Şahin çırak bulamamaktan bulduğu çırakların ise mesleği sevmemesinden yakınarak, şöyle devam etti: ’’ Ben 44 yıldır bu mesleği aşkla sevgiyle yaptım. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek köy kahvemizi kapattırmayacak bir çırak yetiştirmek istedim. Ancak buna muvaffak olamadım. Çocuklar ya işi sevmiyor ya da maddi beklentiler yüksek olduğu için bırakıp gidiyorlar. İnşallah benden sonra köyümüzün sosyalleşme noktası olan bu kıraathane açık kalacaktır. Özellikle kışın çiftçilerin dinlenme döneminde kıraathanemizin çok önemli toplanma alanı olarak rolü bulunuyor.’’

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