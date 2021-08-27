Merada GOLF antrenmanı

Ardahanlı golfçüler, Türkiye Golf Federasyonu'nca gelecek yıl yapılacak turnuvalara, hayvanların otladığı meralarda antrenman yaparak hazırlanıyor. Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kura Nehri yakınlarındaki meralar ilginç görüntülere sahne oluyor.



Eğitmen Hakan Fırıncı yönetiminde çalışmalarını sürdüren 25 golfçü, bazı günlerde de golf için hazırlanmış sahalarda antrenman yapıyor. Fırıncı, "Antrenman için merayı tercih ettik. Çünkü mera sporcularımızın evine yürüme mesafesinde" dedi.