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16 Eylül 2020 Çarşamba 23:54:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 00:04:00

Medikal sektöründe salgın fırsatçılığı

Kaynak: AA

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Medikal sektörünün hastanelere verdiği ürünlerde yüzde 26 binleri aşan oranlarda zam yaptığı belirlendi.

Geçtiğimiz 2 yılda medikal malzemelere yapılan fahiş zamlar tartışılıyor. Özellikle cerrahi ürünlerde yüzde 26 bini geçen artışlar için sektör temsilcileri, döviz fiyatlarını gerekçe gösteriyor. Tüketici dernekleri ise, haklı gerekçesi olmadan yapılan zamlar için ürün başına 10 bin 475 lira ceza verilebileceğine dikkat çekiyor.

Maskeden dezenfektana, cerrahi malzemelerden vazeline medikal endüstrisinin, pek çok ürünü stokladığı tespit edildi. Sektörün, hastanelere verdiği medikal ürünlerde yüzde 26 binleri aşan oranlarda zam yaptığı belirlendi.

Koruyucu başlıkta artış yüzde 7 bine yaklaştı

Ortopedik vakalarda, sportif alanlarda ve cerrahi girişimlerde kullanılan kompresyon pedinin fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 bin 450 arttı. Koruyucu başlıkta artış yüzde 7 bine yaklaştı. Elektrod kitindeki fiyat artışı ise yüzde 6 bini geçti.

ÜRÜN BAŞINA 10 BİN 475 LİRA CEZA

Tüketici temsilcileri, zammın haklı gerekçesi yoksa bunun ceza gerektirdiğini hatırlatıyor. Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Haklı bir gerekçe yoksa bunun da cezası 10 bin 475 lira ürün başına. Ticaret Bakanlığı bunu 10 katına kadar da artırabiliyor." dedi.

Sektör temsilcileri, fiyatların dövize endeksli olarak arttığını öne sürüyor. Ancak kurlardaki artış söz konusu dönemde yüzde 13 civarı oldu. Euroda ise yüzde 10,4'lük artış gerçekleşti.

Ağaoğlu, "Siz medikal sektörünün temsilcileri iseniz kendi derneğiniz, meslek örgütleriniz kanalıyla çıkarsınız bu listenin aksini yayınlar ve bunu kanıtlarsınız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sektörden 2018 yılı için yüzde 30, 2019 yılı için yüzde 50, 2020 yılı için yüzde 60 iskonto talep etmişti. Medikal sektörü temsilcileri ise talebe karşı çıkmıştı.

BÖYLE ARTIŞ OLMAZ!

2018-2019 yılları arasındaki verilere göre, ortopedik vakalarda, sportif alanlarda, doku ezilmelerinde ve cerrahi girişimlerde kullanılan kompresyon pedi fiyatındaki artış tam yüzde 26.450. Prostat tedavisinde kullanılan prostatik stent fiyatlarındaki artış ise yüzde 9.536. Pandemi sürecinde kullanılan koruyucu başlıkta fiyat artışı yüzde 6.896 olurken, elektrod kitindeki fiyat artışı ise yüzde 6.211.

Vazelin'de bile yüzde 200'lük fiyat artışı söz konusu.

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