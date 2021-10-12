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12 Ekim 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 19:30:00

Masal gibi bir fener

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Mersin'de 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü.

Her gün bir sınıfı ağırlayan mekanda çocuklara Anadolu ve Yörük masalları anlatılıyor, müzik eşliğinde el sanatları etkinlikleri düzenleniyor.

SANAT VE ETKİNLİK ODALARI VAR

Mersin Ayşe Ecevit Anadolu Masal Evi, 1865 yılında inşa edilen deniz feneri, bir gönüllünün desteğiyle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyete geçirildi. Masal evi; 3 masal anlatım odası, 1 sanat ve etkinlik odası, 1 drama odası, Anadolu Çocuk Oyunları alanı ve müzik etkinlikleri alanından oluşuyor.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

Sınıfça randevu alarak gelen öğrenciler, bir yandan Anadolu ve Yörük masallarını dinlerken bir yandan da Anadolu çocuk oyunları, müzik, drama ve geleneksel el sanatları etkinlikleriyle dolu dolu bir zaman geçiriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Burası unutulmaya yüz tutmuş masalları çocuklarımıza öğretmenin gayreti içerisinde dizayn edildi" diyor.

Etiketler : Yörük masalları Adem Koca İl Milli Eğitim Müdürlüğü mersin
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