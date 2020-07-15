Malatya'da korkutan deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 07.19'u gösterdiğinde olurken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM
Malatya'da saatler 07.19'u gösterdiğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İşte detaylar;
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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