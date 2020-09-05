05 Eylül 2020 Cumartesi 21:41:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 21:41:00
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şağıluşağı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
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