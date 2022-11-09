KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Nevşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata yaklaşık yaklaşık 900 öğrenci ile görevliler katıldı.

AFAD'ın koordinasyonunda UMKE, İHH Arama Kurtarma, Türk Kızılay ve Radyo Amatörleri Derneği üyelerinin görev aldığı tatbikatta öğrenciler senaryo gereği depreme yakalandı.

Oda, kantin ve koridorlarda "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra görevlilerce tahliye edildi.

Etkinliğin ardından, AFAD ve Türk Kızılay tarafından açılan stantta öğrencilere ikramda bulunuldu.

KIRIKKALE

Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de hazır bulundu.

Saat 21.00'de siren çalmasıyla Topaloğlu, Coşkun, Güneş ve öğrenciler, "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen binadakiler, toplanma alanında bir araya geldi.

Topaloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uygulamaların tatbikattan öte geçmemesini umut ettiklerini ve afetsiz bir şekilde yaşamak istediklerini söyledi.

Öğrencilere sınavlarında da başarılar dileyen Topaloğlu, "Yakın zamanda İzmir depreminde bir öğrenci arkadaşımız, deprem anında panikle balkondan atlayarak maalesef hayatını kaybetti. Tatbikatlara gereken önemi vermemiz gerekiyor ama belki bazen ciddiyetin farkına varamıyoruz." dedi.

Kırıkkale'deki tatbikata, 7 yurttaki 8 bin 518 öğrenci katıldı.

NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdunda düzenlenen tatbikata Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı.

Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla önce "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı, ikinci sirenle de binadan tahliye edildi.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından olası bir deprem anında kurumların ortak çalışma kabiliyetini arttırmak, afete dirençli bir toplum oluşturabilmek için 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli tatbikatlar yapıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 9 yurdumuzda toplam 10 bin 444 öğrenci, personel ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bilinç, duyarlılık kazandı. Her zaman afete hazır olmalıyız. Afet değil, deprem değil, tedbirsizlik ve bilinçsizlik öldürür."

SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yılmaz Şimşek'in öğrencilerle kütüphanede bulunduğu sırada senaryo gereği deprem meydana geldi.

"Çök-kapan-tutun" hareketi yapan Şimşek ve öğrenciler, depremin sona ermesinin ardından yurdu tahliye ederek toplanma alanına geçti.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek, "Allah gerçeğini yaşatmasın. Ama bu tür afetlere karşı da her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Tatbikata Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile AFAD Müdürü Nazif Ekinci de katıldı.

YOZGAT

Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 18 öğrenci yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök-kapan- tutun" yöntemi uygulandı, binalar tahliye edildi.

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Deprem afetini yaşıyoruz, yaşayacağız. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı. Yozgat'ta ve ülkemizin her yerinde de eğitimler verildi. Bu sene de bu eğitimleri sahaya yansımasını tatbikatlarla göreceğiz. Bugün18 binamızda 372 personelimiz ve 7 bin 820 öğrenci kardeşimizin katılımı ile bir tatbikat yaptık." dedi.

Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.

Tatbikata Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı.

TRAKYA

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki kız öğrenci yurdunda, AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal ve AFAD ekipleri, öğrencilere deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikata, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ekibi ve yurt çalışanları katıldı.

Öğrencilerden Ezgi Bektaş, tatbikatın yararlı olduğunu belirtti.

Kosova uyruklu öğrencilerden Gizem Pala da sirenleri duyduktan sonra "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Dışarıda güvenli alanda toplandıklarını anlatan Pala, "Benim ülkemde böyle bir şey yok, ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de tatbikat yapıldı

AFAD Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrenci yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği "deprem oluyor" anonsları yapıldı.

Öğrenciler "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulamalarının ardından "deprem bitti" anonsuyla bahçeye çıktı.

AFAD İl Müdürü Recep Erol, burada yaptığı konuşmada, herkesin deprem konusunda tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Erol, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Yapılan tatbikatlar herkesin depremlere hazırlıklı olması konusunda faydalı oluyor. Farklı kurumlarla zaman zaman tatbikatlarımızı yapıyoruz. Bugün de öğrencilerle bir tatbikat yaparak onları bilgilendirdik. Cumartesi günü de ülke genelinde tatbikatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kırklareli'nde de KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.