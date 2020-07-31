Kurban kelleleri demirci ustaları için yeni kazanç kapısı oldu
Kaynak: IHA
Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi (ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek) demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kellenin tanesi 25 TL'den ütülüyor.
Kilis’te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 15 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.
Kilisli demirci ustalarından Mehmet Macit, Kurban Bayramı’nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı’nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 25 TL karşılığında ütüyoruz. Babadan gelen bir mesleğimiz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz. Sonra ütmeye başlıyoruz" diye konuştu.
- Rize'de ahırdan kaçan boğa vatandaşları kovaladı
- Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
- Gaziantep'te kurban derisi kavgası! 2'si ağır 5 yaralı
- Kurban kelleleri yeni kazanç kapısı oldu
- İddiaları Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Gamzenur ilk kez konuştu
- Annesini öldüren üniversiteli katil: En büyük vicdan azabını duvar yazımdan dolayı yaşıyorum