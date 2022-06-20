VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
ABD'liler Kongre baskınında Trump'ı suçlu görüyor
Almanya'da internet üzerinden "nefret söylemi" paylaşanlara operasyonu
Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bütçe Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif meclise sunuldu
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da trafo merkezinde yangın
Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı
'Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı'
Take Off Girişim Zirvesi başvuruları başladı
Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak, biz bu insanların her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza karşılam...
Pınar Gültekin davasında karar!
Mahkemeden Kadir Şeker kararı
Avrupa'nın göbeğinde Rus toprağı!
Askerlik Affı Yolda!
AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi
"SİHA'larımızla gurur duyuyoruz"
Sosyal Medya Yasası'nda neler suç sayılacak?
Türkiye'den Yunan bakanın hadsiz suçlamalarına 'üstçavuş' düzeyinde cevap
Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
20 Haziran 2022 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 20:30:00

Köy okullarında üretim dönüşüm

ABONE OL

Antalya'da atıl duran köy okulları üretim merkezine dönüştürülüyor. Tadilattan geçen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine kadar pek çok üretim yapılıyor.

Antalya'da atıl duran köy okulları üretim merkezine dönüştürülüyor. Tadilattan geçen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine kadar pek çok üretim yapılıyor.

7 OKULDA FAALİYETLER BAŞLADI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, il genelinde kırsal bölgelerde kullanılmayan ve atıl vaziyetteki köy okullarına yeniden hayat veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan toplam 7 köy okulundan bazılarının tadilatı tamamlanıp üretim ve eğitim hizmetleri başlatılırken, bazılarında da tadilat süreci devam ediyor.

YEMEKLİK ÜRÜNLER HAZIRLANIYOR

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, "Amacımız burada imece kültürünü geliştirmek, örgütlenmeye teşvik etmek, eski üretim modelleri ve kültürleri canlandırmak" dedi. Köylü kadınlar, şu an yıllardır atıl olan bu okullarda hep birlikte tarhana, bulgur, makarna, salça gibi yemeklik ürünler üretiyor. Alanya-Sapadere'deki atıl köy okulunda tadilatlar sürüyor.

Etiketler : KÖY OKULLARINDA ÜRETİM DÖNÜŞÜMÜ Seda Özel imece kültürü
İlk yarışını taçlandırdı

İlk yarışını taçlandırdı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş
Önce tatil sonra film

Önce tatil sonra film
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
YASAK ELMA'NIN YILDIZ'I TATİLDE

YASAK ELMA'NIN YILDIZ'I TATİLDE
Hatıra selfisi

Hatıra selfisi
Sinemanın yeni ikilisi

Sinemanın yeni ikilisi
Tamamen arabesk

Tamamen arabesk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX