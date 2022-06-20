Köy okullarında üretim dönüşüm

Antalya'da atıl duran köy okulları üretim merkezine dönüştürülüyor. Tadilattan geçen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine kadar pek çok üretim yapılıyor.



7 OKULDA FAALİYETLER BAŞLADI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, il genelinde kırsal bölgelerde kullanılmayan ve atıl vaziyetteki köy okullarına yeniden hayat veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan toplam 7 köy okulundan bazılarının tadilatı tamamlanıp üretim ve eğitim hizmetleri başlatılırken, bazılarında da tadilat süreci devam ediyor.

YEMEKLİK ÜRÜNLER HAZIRLANIYOR

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, "Amacımız burada imece kültürünü geliştirmek, örgütlenmeye teşvik etmek, eski üretim modelleri ve kültürleri canlandırmak" dedi. Köylü kadınlar, şu an yıllardır atıl olan bu okullarda hep birlikte tarhana, bulgur, makarna, salça gibi yemeklik ürünler üretiyor. Alanya-Sapadere'deki atıl köy okulunda tadilatlar sürüyor.