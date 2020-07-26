Koronavirüs testleri pozitif çıktı, 400 kişilik mahalle karantinaya alındı

Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan 2 kişi, koronavirüs belirtisi sebebiyle hastaneye gitti. Yapılan testler sonucu iki kişinin de pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaşayan 400 kişiye koronavirüs testi uyguladı. Test sonucunda 4 kişinin daha koronavirüs taşıdığı anlaşılırken, Eskişehir Valiliği Pandemi Kurulu, hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi’nde karantina uygulaması kararı aldı.



Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina kararı alınması üzerine mahalle giriş-çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.

“CENAZE TÖRENİNE MAHALLE DIŞINDAN GELEN KİŞİLER DE OLDU”

Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, son günlerde bir cenaze ve 2 düğün yapıldığını ifade ederek, “Üç gün kadar önce 2 vatandaşımızın Covid-19 testleri sonucu pozitif çıktı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz ile diyaloğa girdik. Valilik kanalı ile tüm mahallede test yapıldı. Önceki 2 kişi dışında 4 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallemiz karantina altına alındı. Toplam 6 kişi dışında tüm testler negatif çıktı. Koronavirüs olanlar da hastanede tedavi altına alındı. Mahallemizde yaklaşık 10 gün önce bir cenazemiz vardı. Bu cenaze törenine mahalle dışından gelen kişiler de oldu. Onun ardından 1-2 düğün yapıldı. Bilemiyoruz, düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı hastalık bulaşmış. O nedenle hastalık mahallemizde çıktı ama 400 kişiye test yapıldı. Sadece 6 kişide pozitif çıktı, onlar da hastanede. Geri kalanı mahallemizde ve evlerinde, 12 gün daha karantina devam edecek” dedi.