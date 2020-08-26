  • BIST
    1099.02
  • Dolar
    7,3750
  • Euro
    8,7205
  • Altın
    460,9850
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu
Muhammed bin Selman, muhalif Suudi Prensi Paris'ten Riyad'a kaçırmış
Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Suriye'de, Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
Koronavirüs hastasından uyarı! Nefes alamıyorum, yatamıyorum
Datça açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı
Kenya'da sokağa çıkma yasağı 1 ay uzatıldı
NATO, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kaldı!
Giresun'daki okullara ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumu ...
Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
Bahreyn'de kapatılan camiler yeniden açılıyor
Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak
Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak
İngiliz turizmine salgın darbesi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:22:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:38:00

Ciddiye almıyordu! Koronavirüse yakalanınca herkesi yattığı hastaneden uyardı

ABONE OL

Elazığ'da koronavirüse yakalanan ve Fırat Üniversitesinde tedavi altına alınan bir kişi, çektiği bir video ile durumun ciddiyetini böyle anlattı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da son haftalarda Kovid-19 vakaları arttı. Elazığ'da ikamet eden Mesut Çetin'de nefes alamama ve yüksek ateş nedeniyle ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Kovid-19 testi yapılan Çetin’in testi pozitif çıktı. Oksijen desteği verilen Çetin, ilk başta ciddiye almadığı Kovid-19 ile ilgili çektiği video ile de herkesi uyardı.

"GERÇEKTEN CİDDİYE ALINACAK BİR HASTALIK"

Çıkan sonuç sonrası rahatsızlığı ve yaşadığı zor anları anlatan Mesut Çetin, ”Arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık" dedi.

"NEFES ALAMIYORUM, YATAMIYORUM"

Çetin, "İnşallah iş işten geçmedi. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Gece nefes alamıyordum. Ambulansı çağırdım geldik. Oksijen veriyorlar. Arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Hele hele maske, hijyen. Bunlar yapılması gereken bir şeymiş. Ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardık. İnşallah iş işten geçmedi. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem budur. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Ama çok kötü bir duruma düştüm. Mesafe, maske, hijyen. Bunlar olması gerekli olan şeyler. Nefes alamıyorum, yatamıyorum. Öksürüğüm var” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER