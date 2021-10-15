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15 Ekim 2021 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 22:01:00

Konya'da patlama: Ev ve iş yerlerinin camları kırıldı

Kaynak: AA

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Konya'da çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken, konteynerde bulunan diğer bir el yapımı patlayıcı ise bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

BİR PATLAYICI DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çöp konteynerini inceleyen ekipler, bir el yapımı patlayıcı daha olduğunu fark etti.

Bomba imha ekipleri, el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, Suriye uyruklu katı atık toplayıcısının tedbir amaçlı gözaltına alındığı öğrenildi.

Etiketler : Bomba imha Patlama Bolay Sokak konya patlama
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