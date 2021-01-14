14 Ocak 2021 Perşembe 23:10:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 23:10:00
Kılıçdaroğlu'nun 'açlık' yalanı ortaya çıktı: Dolandırıcıların videosunu gerçek gibi paylaşmış
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek topluyorlar" diye yansıttığı kişilerin, daha önce bir haber dosyasındaki "dolandırıcılar" olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çöpten ekmek toplayan insanların görüntülerini “Türkiye’deki Gerçekler” adı altında bir video ile paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yayınladığı görüntülerde “çöpten yiyecek topluyorlar” diye yansıttığı şahısların Uçan Kuş TV’nin daha önce bir özel haber dosyasında gündeme getirdiği “dolandırıcılar” olduğu ileri sürülüyor.
Uçan Kuş TV'nin haberindeki görüntülerden alıntı yaparak algı yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaf, gündeme bomba gibi düştü.
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaf sonrası "CHP liderinin gaf skandalının perde arkasında komplo mu var?" sorusu akıllara geldi.
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