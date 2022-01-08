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08 Ocak 2022 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 22:00:00

Kedilerin muhtar ablası

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Batman'da Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan, muhtarlık ofisinde vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra sokak kedilerinin beslenmesi ve bakımlarını da yapıyor. Türkan can dostları tek tek elleriyle besliyor, hasta olanların tedavisini yaptırıyor.

KENTİN İLK KADIN MUHTARI

İki yıl önce kazandığı seçimlerle Batman kentinin ilk kadın muhtarı olmayı başaran Fatma Türkan (51) kedilere olan ilgisi ve yardımlarıyla da takdir topluyor. Evinde 3 kedi besleyen Fatma Türkan, muhtarlık ofisinin önüne gelen kedilerle ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahallenin tüm kedilerini elleriyle besleyen Türkan, hasta olanların tedavisini yapıyor.

ONLARIN DİLİNDEN ANLIYOR

Sokak hayvanlarına barınaklar yapıp onlara sahip çıkan Türkan, muhtarlık ofisini halka hizmet etmenin yanı sıra kedilerin bakımını üstlendiği bir yer haline getirdiğini belirtti. Uzun yıllardır kedilerle birlikte yaşadığını, onların dilinden anladığını belirten Türkan, "Onlarla arkadaş gibiyiz. Ne istediklerini anlıyorum. Çünkü yıllardır kedilerle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Fatma Türkan "Muhtarlık ofisine kedilerin ofisi de diyebiliriz. Sadece halkın muhtarı değil kedilerin de muhtarı sayılırım" dedi. Fatma Türkan'ın eşi Hacı Türkan da ailece hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.

Etiketler : batman kedi muhtar
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