  • BIST
    119031
  • Dolar
    6,8468
  • Euro
    7,9593
  • Altın
    416,9220
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm
Bakan Selçuk'tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Sürecin takipçisi olacağız
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
İnternet üzerinden haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı
'AB-Türkiye (göç) mutabakatının yeniden hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor'
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Kardeşini köpekten koruyan Walker'a fahri Dünya Şampiyonluğu verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor
Yerli otomobilde kullanılacak toprak Malatya'dan çıktı
Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği
Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1217 kişi öldü
Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Mısır'da meclisinden Sisi'ye eleştiri
Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar: Amerikan rüyası değil Türk rüyası mümkün
AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor
CHP'li Sinan Aygün'den bomba sözler... Erdoğan'ın elini öpeceğim
Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Tehdit veya yaptırım söylemlerini kabul etmiyoruz
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 17:46:00

Kardeşini köpekten koruyan Walker'a fahri Dünya Şampiyonluğu verildi

ABONE OL

Dünya Boks Konseyi, kız kardeşini köpek saldırısından koruyan ve köpekle boğuştuktan sonra yüzüne yaklaşık 90 dikiş atılan Bridger Walker'ı "Dünya Şampiyonu" ilan etti.

Dünya çapında ünlenen ve gösterdiği cesaretle övgüler alan ABD’li Bridger Walker’a, bir övgü de Dünya Boks Konseyi'nden (WBC) geldi.

WBC, Walker’ı gösterdiği kahramanlıktan dolayı "Dünya Şampiyonu" ilan etti ve ona şampiyonluk kemeri armağan etti.

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, “WBC’nin yeni dünya şampiyonu! Bridger Walker: Gezegenin en cesur adamı! Seninle gurur duyuyoruz sevgili Bridger. Sen gerçek bir kahramansın.” açıklamasını yaptı.

"BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM"

Walker, 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girmiş ve köpeğin saldırısına maruz kalmıştı. Saldırıdan sonra yüzüne yaklaşık 90 dikiş atılan Walker, “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim.” demişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER