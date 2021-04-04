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04 Nisan 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 16:30:00

Kanatsız koruyucu melekler

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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda lüks resmi otomobilde sabit görev yapan kadın polisler, vatandaş ve esnaftan ilgi görüyor.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda lüks resmi otomobilde sabit görev yapan kadın polisler, vatandaş ve esnaftan ilgi görüyor. Çocuklar ve kadınların büyük ilgi gösterdiği polisler, görev süreleri boyunca en çok vatandaştan gelen adres tarifi soruları ve fotoğraf çektirme istekleriyle ilgileniyor.

Kanatsız Koruyucu Melekler diye anılan polis memurlarından Esra Yöntem (32), "Otomobilimizi merak edip gelen de oluyor. Adres sormak için de" dedi. 13 yıllık polis memuru Merve Tuğ da (35) 'Kimlik sorgusu yaptığımız kişiler sonrasında bizimle hatıra fotoğrafı çekilmek istiyor' dedi.

Asayiş uygulamalarının ardından fotoğraf istekleriyle karşılaştıklarını ifade eden Tuğ, "Daha çok bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimlik sorgusunun ardından fotoğraf çektiriyoruz. Vatandaş otomobilimize de ilgi gösteriyor. Biz de burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşla iç içeyiz" diye konuştu.

KADINLAR GURUR DUYUYOR

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Süleyman Eroğlu, çok güzel iletişim kurduklarını ve kadın polislerin görevlerini iyi yaptığını düşündüğünü söyledi. Sevim Karaloğlu ise kadın polislerle gurur duyduğunu belirterek, "Çok beğendim onları. Gurur duydum. Çok güzel" dedi. Çocuklarıyla birlikte kadın polislerin yanına gelen Zeynep Öz de "Polislere karşı çocuklarda bir korku var. Buraya o korkuyu yenmek için geldik. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Bir kadın olarak da gururlandım" ifadelerini kullandı. Ebru Aslım da kadınların her yerde olduğunu ve gururlandıklarını söyledi.

Etiketler : Antalya Cumhuriyet Meydanı Zeynep Öz Sevim Karaloğlu Ebru Aslım
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