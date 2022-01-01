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01 Ocak 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 18:00:00

Kahvehanede nostalji rüzgarı

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Sakarya'da, antika meraklısı babasından kalan ve içerisinde birçok eşyanın sergilendiği kahvehaneyi yeni ürünlerle donatan Hayri Yıldız (44), müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Müşterileri çay ve kahvelerini nostaljik ortamda içmenin keyfini yaşıyor.

Hayri Yıldız, "Gençlere örnek gösterme adına babamızın bıraktığı bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki gençler de bunlara sahip çıkar. Onlar da bir sonrakilere örnek olmuş olur. Eski atalarımızın kullandığı çarıklar, tüfekler, savaşlarda kullanılan kılıçlar var, sahip çıkabildiğimiz kadarıyla bu şekilde sergiliyoruz. Eski tabak, çanak, pınarlardan su getirilen kaplar var. Kaşıklar, teraziler, iplik yapılan aletler, at arabası tekerlekleri, tıraş olunan el makineleri, usturalar ve birçok eşya var. Bu eşyaların manevi değeri her şeyin üstünde, satmayı düşünmüyoruz, söz konusu değil. Etrafta bildiğimiz, gördüğümüz eşyaları da alıp üstüne eklemeye çalışıyoruz. Herkes çayımızı içip sohbet edip geçmişi yaşayabilir burada. Buraya gelenler 'Babaannemde, anneannemde görmüştük.' diyor."

Beşevler Mahalle Muhtarı Recep Keskin de "Kahvehaneyi görmeye yakın illerden ziyaretçiler geliyor. Hayri Bey'e de bu emanete sahip burayı güzelleştirdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : antika kahvehane nostalji
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