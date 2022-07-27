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27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:17:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:28:00

Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18:38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 3,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : Kahramanmaraş Deprem Dulkadiroğlu ilçesi
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