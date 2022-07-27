Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18:38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 3,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 27.07.2022, 18:38:42 TSİ
Enlem : 37.4630 N
Boylam : 36.9600 E
Derinlik : 3.64 km
Detay : https://t.co/xE2SfDRp7U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi