Kafdağı'na yolculuk

MASAL ANLATI EVİ KURDU



Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Seher Kander, çevresindekilerle başladığı masal anlatıcılığı serüvenine 2015'ten itibaren profesyonelce devam etti.

Nilüfer ilçesi eski Misi köyünde kurduğu Masal Evi Anlatı Merkezi'nin yanı sıra müzeler, kütüphaneler ve açık havada anlattığı hikayelerle bu kültürü canlandıran Kander, sosyal medya hesabından kayıt yaptıran dinleyicileriyle müzik eşliğinde loş ışıkta "Bir varmış bir yokmuş..." diye başlayan anlatımlarında buluşuyor.

ANNE OLUNCA İLGİSİ ARTTI



Dinleyicilerini adeta "Kafdağı'nın ardına" yolculuğa çıkaran Seher Kander, küçüklüğünden itibaren masallara ilgi duyduğunu, anne olduktan sonra ise masalların en az çocuklar kadar yetişkinlere de büyük ufuklar açtığını gördüğünü söyledi.

Seher Kander, "Her mekanda her anlatı biçimini kullanamazsınız. Bazen masala müzik eşlik eder ama mesela ormandasınızdır, ormanın kendi müziği vardır. Oranın müziği zaten sizin anlatınıza eşlik eder" şeklinde konuştu.