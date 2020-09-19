Kaçak elektrik çekerken akıma yakalandı: Direkte asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. isimli adam evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı. Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Bu sırada adamın yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.

Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan A.K.’den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.