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28 Şubat 2021 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 12:39:00

İyilik elçisi palyaçolar

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Şanlıurfa'da 6 ay önce üniversite öğrencileri tarafından "Gönüllü Palyaçolar" grubu kuruldu.

Şanlıurfa'da 6 ay önce üniversite öğrencileri tarafından "Gönüllü Palyaçolar" grubu kuruldu. Kentteki hastanelere palyaço kıyafetleri giyerek her hafta giden grup üyeleri, kanser tedavisi gören çocukları eğlendirip, hasta yakınlarına moral vermeye çalışıyor. Bununla da kalmayıp, ihtiyaç sahiplerine yardıma, sokak hayvanlarına mama dağıtımından köydeki öğrencilere kırtasiye desteğine kadar birçok alanda yardıma koşuyor.

Şanlıurfalı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Alişanoğlu, Mersin'deki arkadaşlarından gördüğü iyilik hareketinden etkilenerek 6 ay önce memleketindeki ihtiyaç sahibi hemşehrileri için de destek ve yardım arayışına girdi. Alişanoğlu, üniversiteden birkaç arkadaşının da desteğiyle "Gönüllü Palyaçolar" ismini verdiği grubu kurduktan kısa süre sonra, çoğunluğu öğrencilerden ve kızlardan oluşan 96 kişilik ekiple yardım dağıtmaya başladı. Kentteki hastanelere palyaço kıyafetleri giyerek her hafta giden grup üyeleri, kanser tedavisi gören çocukları eğlendirip, hasta yakınlarına moral vermeye çalışıyor. Şanlıurfa'da aralarında Suriyelilerin de bulunduğu ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarının ulaşmasına vesile olan "iyilik elçileri", kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarına mama dağıtıyor. Şehre uzak kırsal köylerdeki öğrencileri okullarında ziyaret eden grup üyeleri, onlara kaban, ayakkabı, kitap, kütüphane ve kırtasiye desteği sağlıyor. Birçoğu ilk kez palyaço gören çocuklar da eğlenceli vakit geçiriyor. Grup kurucusu Rabia Alişanoğlu, "Her şey bir gülüş için" sloganıyla yola çıktıkları iyilik hareketinde kısa sürede binlerce kişiye yardım eli uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Üniversite okuyup yarı zamanlı çalıştığını, bir yandan da grubu yönettiğini belirten Alişanoğlu, "Mersin'de gönüllü olarak 5 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunuyordum. İyilik hareketini memleketim Şanlıurfa'ya taşımak istedim. Buradaki çocukların daha çok ihtiyacı olduğunu gördüm. Okulumu buraya alıp memleketime taşındım" dedi. Yardım faaliyetlerini anlatan Alişanoğlu, "Bu zorlu günlerde ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz, hayvanlara bir bardak su, bir bardak mama, bir bardak da sevgi vermeyi eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya aracılığıyla gruba katılan Elif Sidar da "İlk etkinliğim hastane programı oldu. Hasta çocukları kostümler giyip eğlendirdik. Gerçekten çok güzel bir duygu, çocukları az da olsa mutlu etmek, onlara hastalıklarını unutturmak beni daha çok mutlu ediyor" dedi. Grup üyelerinden Leyla Çimcik, 1,5 aydır gruba üye olduğunu, en çok sokaktaki çocuklara gofret dağıtmaktan hoşlandığını söyledi. Çok sayıda ihtiyaç sahibi olduğunu gördüklerini dile getiren Çimcik, şunları kaydetti: "Grubumuzda öğrenciler var, evli olan var, öğretmen olan var. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sabah 08.30'da mama dağıtımımız vardı. Heyecanla kalkıp geldik ama okul olsa veya başka bir iş, bu kadar heyecanla kalkıp gitmeyebilirdik. Onkoloji bölümüne akşam gidebiliyoruz. Saat önemli değil bizim için, her saat gidebiliriz. Önemli olan gönüllere dokunabilmek, insanların yüzünü güldürebilmek."

Gruptan Şilan Şınık ise iyilik hareketinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz 2-3 kişiyle başladık bu işe, şu an yaklaşık 100 kişiye ulaştık. Hala da gelmek isteyen, grubumuza katılıp yardımlar yapmak isteyen çok kişi var. Ne kadar çok yardım gelirse o kadar çok çocuğun ve hayvanın yüzü güler, birlikten kuvvet doğar. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Etiketler : şanlıurfa iyilik elçisi palyaço
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