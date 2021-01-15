İstanbul'da kar yağışı başladı: Yüksek kesimleri beyaza boyandı
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Başakşehir, Arnavutköy ve Beykoz'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.
Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.
- İstanbul'da kar yağışı başladı: Yüksek kesimleri beyaza boyandı
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