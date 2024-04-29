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29 Nisan 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 15:00:00

Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail polisinin korumasındaki 200'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 217 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınların daha fazla sayıda Yahudi yerleşimciyle öğleden sonra artacağı tahmin ediliyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Etiketler : mescidi aksa yuhudi yerleşimciler baskın
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