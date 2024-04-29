Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul edecek: Görüşme tarihi netleşti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, yapılacak görüşmeyi değerlendirdi;
ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ 2 MAYIS'TA— 24 TV (@yirmidorttv) April 29, 2024
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı (@eminpazarci): Bugün Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara bakıyoruz, yine istismara yönelik birtakım konuları öne çıkarıyor. pic.twitter.com/02ahQCh7So
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- Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul edecek: Görüşme tarihi netleşti