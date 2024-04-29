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29 Nisan 2024 Pazartesi 16:33:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 16:33:00

Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul edecek: Görüşme tarihi netleşti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, yapılacak görüşmeyi değerlendirdi;

Etiketler : Başkan Erdoğan Özgür Özel CHP Görüşme
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