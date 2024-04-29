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29 Nisan 2024 Pazartesi 16:51:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 16:51:00

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Kaynak: AA

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Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Açıklama, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapıldı.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Etiketler : fırtına nedeniyle iptal Çanakkale feribot seferleri Ege Denizi
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