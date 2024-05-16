22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
22 ilde Bölücü Terör Örgütüne düzenlenen Bozdoğan-39 operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaştı.
Bakanlık, yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Çalışmalar sonucu bu illerde örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere "Bozdoğan-39" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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